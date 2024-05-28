"Просила не трогать ее": женщина ударила ножом своего гостя в Павлодарской области

Жительница Аксу воткнула нож в знакомого после того, как он ее оскорбил и ударил по голове. Ее признали виновной, но лишать свободы не стали, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор суда.

Конфликт между подсудимой и ее знакомым произошел в марте 2024 года. Женщина готовила ужин, когда домой заявился гость. Ему не понравилось поведение дамы.

"Он внезапно на кухне схватил ее за лицо, волосы и потащил в коридор, при этом у нее в руке остался нож. Находясь в коридоре, он, выражаясь нецензурной бранью, стал наносить удары по голове, а она просила его не трогать ее", - указывается в приговоре суда.

Ножом, которым женщина готовила еду, она ударила знакомого один раз в живот. В итоге он оказался в больнице. Ранение было не смертельное.

В отношении жительницы Аксу открыли уголовное дело по ч.1 ст.106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Приговором суда, учитывая, что потерпевший примирился со знакомой, ей назначили 3 года ограничения свободы. Также ее привлекли к принудительному труду

Отметим, что по ч.1 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается ограничением свободы на срок от трех до восьми лет либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее жительница Павлодарской области трижды ударила знакомого кухонным ножом на почве ревности. Мужчина попал в больницу, а она получила условный срок по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

А в Актобе семейная ссора из-за новой знакомой супруга закончилась для него ранением в живот. Женщину, ударившую ножом мужа, суд приговорил к условному сроку.