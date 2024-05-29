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Задержание "вора в законе" из России прокомментировали в МВД Казахстана

Опубликовано:

Задержание подозреваемого
Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

Правоохранители Казахстана заявили, что пресекли попытки влияния иностранного криминалитета - стражи порядка задержали так называемого "вора в законе", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

"19 мая управлением по борьбе с организованной преступностью ДП и ДКНБ Западно-Казахстанской области установлен факт въезда на территорию страны гражданина сопредельного государства 1963 года рождения, по оперативным данным, обладающего в преступной среде статусом "вор в законе". Он был установлен и доставлен в полицию Уральска.

После проведения необходимых проверочных мероприятий покинул территорию Казахстана в направлении России, где в дальнейшем задержан правоохранительными органами соседнего государства", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

В ведомстве добавили, что в отношении данного гражданина в России заведено дело по факту занятия высшего положения в преступной иерархии.

В МВД также сообщили, что в прошлом году был пресечен въезд на территорию Казахстана четырех так называемых "законников" из стран ближнего зарубежья.

Полиция, КНБ и Генпрокуратура постоянно отслеживают процессы, происходящие в уголовно-преступной среде, в том числе за пределами Казахстана, своевременно и оперативно пресекают все попытки влияния зарубежных криминальных авторитетов, добавили в министерстве.

Напомним, ранее в МВД РФ сообщали, что казахстанские стражи порядка передали сотрудникам уголовного розыска из Самарской области обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии Степана Фурмана.

Подчеркивалось, что 19 мая Фурман сбежал и покинул территорию России, но вскоре был задержан в РК. Мужчина был неоднократно судим на территории РФ. В настоящее время в отношении него ведется дело по факту занятия высшего положения в преступной иерархии.

В российских СМИ сообщалось, что Фурман стал вором в законе еще в 1994 году. Обвиняемый отрицает это. Адвокаты, ссылаясь на "воровские традиции", утверждают, что Фурман не мог стать криминальным авторитетом, так как отбывал наказание за совершение изнасилования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2108475-zaderzhanie-vora-v-zakone-iz-rf-prokommentirovali-v-mvd-kazahstana/

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