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Отдел полиции оштрафовали на крупную сумму в Жамбылской области

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Отдел полиции
Отдел полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Жамбылской области отдел полиции Сарысуского района был оштрафован по административной статье на сумму свыше 738 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, рассматривалось административное дело по ст.666 КоАП (Неуведомление или несвоевременное уведомление прокурора) в отношении отдела полиции Сарысуского района.

Судом установлено, что отдел полиции, выписав несколько защитных предписаний, не выполнил требования ст.20 Закона "О профилактике бытового насилия".

Согласно ст.20 указанного закона, в целях обеспечения безопасности потерпевшего сотрудниками органа внутренних дел выносится защитное предписание с учетом мнения потерпевшего, которое вручается для исполнения лицу, совершившему бытовое насилие либо от которого исходит угроза его совершения.

"Потерпевшему предоставляется копия защитного предписания под расписку в день его вынесения с разъяснением его прав, а также правовых последствий в случае нарушения защитного предписания лицом, в отношении которого оно вынесено. Копия защитного предписания в течение 24 часов с момента его вручения лицу, в отношении которого оно вынесено, направляется прокурору", - отметили в суде.

В суде представитель отдела полиции Сарысуского района, не согласившись с протоколом об административном правонарушении, указал, что постановление прокурора возбуждено необоснованно, просил суд прекратить дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Судом отдел полиции Сарысуского района был признан виновным по ст.666 КоАП РК. На него наложили административный штраф на сумму свыше 738 тыс. тенге. Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ст.666 КоАП РК неуведомление или несвоевременное уведомление прокурора о производстве государственным органом действий, требующих такого уведомления в соответствии с законодательными актами, влечет штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге).

Ранее в Акмолинской области заместителя акима привлекли к административной ответственности за неисполнения требований прокурора. Ему выписали штраф на сумму свыше 370 тыс. тенге по двум статьям КоАП.

Должностные лица в области Ұлытау также были привлечены к ответственности за невыполнение требований прокурора. Среди нарушителей оказались несколько заместителей акимов, сами акимы и руководители двух управлений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2107539-otdel-policii-oshtrafovali-na-krupnuyu-summu-v-zhambylskoy-oblasti/

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