Покушение на 18-летнюю девушку в Астане: стало известно о состоянии пострадавшей

В Астане было совершено покушение на убийство 18-летней девушки – ее с ножевыми ранениями доставили в больницу. По словам медиков, сейчас пострадавшая в тяжелом состоянии, передает NUR.KZ.

О состоянии девушки рассказали в пресс-службе Управления общественного здравоохранения Астаны.

"26 мая в Городскую многопрофильную больницу №2 службой скорой помощи была доставлена девушка 2006 года рождения со множественными ранениями передней брюшной стенки", – сообщили медики.

Отмечается, что пострадавшей была проведена операция в области брюшной полости. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Напомним, что ранее информация о покушение на убийство 18-летней ученицы НИШ в Астане появилась в Сети. В полиции сообщали, что по этому делу задержан несовершеннолетний подозреваемый.

При этом согласно части 1 статьи 99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

А на основании части 3 статьи 24 УК РК, покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.