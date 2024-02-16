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Трех казахстанцев осудили за вмешательство в деятельность Наццентра тестирования

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Задержанный
Задержанный. Фото: t.me/knbgov_kz

В Караганде и ВКО трех человек осудили за незаконное вмешательство в деятельность Национального центра тестирования. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале Комитета национальной безопасности, сегодня вступили в законную силу приговоры судов Караганды и Усть-Каменогорска в отношении трех казахстанцев, признанных виновными по части 2 статьи 205 УК и части 2 статьи 208 УК РК.

Каждого из осужденных приговорили к 1 году ограничения свободы каждый и лишили права занимать должности в области информационных технологий и сетей телекоммуникаций на 3 года.

"Следствием установлено, что в 2023 году осужденные лица осуществляли неправомерный доступ и копирование охраняемой законом информации Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК.

Доказано их вмешательство в проведение единого национального тестирования, оценки знаний педагогов и магистрантов", - говорится в сообщении комитета.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что два жителя ВКО незаконно помогали учителям проходить квалификационное тестирование - они через Telegram отправляли педагогам инструкцию по прохождению тестирования. Их приговорили к одному году ограничения свободы.

Сообщалось, что в результате этих действий Наццентру тестирования был причинен ущерб на сумму 691 тыс. тенге.

Согласно статье 205 УК РК, умышленный неправомерный доступ к охраняемой законом информации, содержащейся на электронном носителе, в информационную систему или сеть телекоммуникаций, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, наказывается штрафом в размере до 160 МРП (590 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Часть 2 этой статьи гласит, что то же деяние, совершенное в отношении критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, наказывается штрафом в размере до 200 МРП (738 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Статья 208 УК РК предусматривает наказание за неправомерное завладение информацией.

Согласно части 2 этой статьи, умышленное неправомерное копирование или иное неправомерное завладение охраняемой законом информацией, хранящейся на электронном носителе, содержащейся в информационной системе или передаваемой по сетям телекоммуникаций, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, совершенное:

  • в отношении критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры;
  • группой лиц по предварительному сговору, -

наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061328-treh-kazahstantsev-osudili-za-vmeshatelstvo-v-deyatelnost-natstsentra-testirovaniya/

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