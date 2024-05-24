Просьба о 50 тенге закончилась избиением мужчины и женщины в Караганде

Страшная сцена разыгралась сегодня в районе Шахтинск в Караганде. Со слов свидетелей, женщина замахнулась на прохожего за отказ дать 50 тенге, а тот нанес ответный удар, передает ekaraganda.kz.

Драка произошла сегодня, 24 мая, в 22-м микрорайоне Караганды и попала на видео.

Со слов очевидцев, мужчина и женщина остановили на улице прохожего. Дама попросила у него 50 тенге. Тот отказался. Тогда женщина замахнулась на него рукой. Свидетели происшествия заявили, что прохожий ответил.

"Женщина подошла и попросила 50 тенге. Видимо, он не дал, после чего она начала махать на этого мужчину. Это его разозлило, и он ее ударил, следом ударил ее супруга. Женщина упала на бордюр головой. Дети вызвали скорую помощь", - рассказали о случившемся очевидцы.

В результате падения женщина потеряла сознание. В итоге на скорой помощи пострадавшую увезли в больницу.

Пострадавшую госпитализируют. Фото: instagram.com/ekaraganda.kz/

В ДП Карагандинской области сообщают, что сейчас ищут участников инцидента.

"Факт нанесения телесных повреждений неизвестным 32-летней жительнице города зарегистрирован в полиции. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению виновного лица", - прокомментировали инцидент в ведомстве.

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