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"Ударил полицейского в пах": подполковник в отставке попал под суд в Павлодаре

Опубликовано:

Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

Пенсионера МВД обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти в Павлодаре. По результатам экспертизы, сотрудник после удара в пах получил тупую травму мошонки, передает корреспондент NUR.KZ.

Инцидент произошел 8 мая 2023 года. Пассажирка, ехавшая в машине пенсионера МВД, обратилась в полицию. Заявила, что водитель якобы находится в состоянии опьянения. Стражи порядка выехали на место, но, по словам мужчины, сразу же стали вести себя агрессивно.

"Когда сотрудник подошел ко мне, я стал предъявлять требования, которые по закону он должен исполнить. Однако в ответ он мне выкрутил руку, не представился, служебное удостоверение не предъявил. Просто в глаза сразу брызнул газовым баллончиком и начал меня закручивать", - говорит обвиняемый.

Пенсионер МВД уверяет, что законы знает и сотрудники полиции поступили не по регламенту. Он получил побои и обратился к медикам, а после еще и заявление написал. Но уголовное дело открыли в итоге в отношении самого подполковника в отставке.

В суде сейчас приступили к рассмотрению материалов дела по двум статьям УК РК: 378 ч.1 (Оскорбление представителя власти) и 380 ч.3 (Насильственные действия в отношении представителя власти).

В обвинительном акте указано, что при задержании водитель ударил полицейского в пах.

"Эксперт пришел к следующим выводам: телесные повреждения, описанные в медицинской карте стационарного пациента, в виде тупой травмы мошонки с гематомой левого яичника с болевым синдромом образовались от какого-либо тупого твердого предмета", - говорится в обвинительном акте.

Пенсионеру МВД грозит лишение свободы до 4 лет. Он утверждает, что лишь отбивался. Вместе с тем мужчина надеется привлечь к ответственности сотрудников полиции за его избиение.

Добавим, что согласно ст.378 ч.1 УК РК оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток. 

А в соответствии со ст.380 ч.3 УК РК применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2093141-udaril-policeyskogo-v-pah-podpolkovnik-v-otstavke-popal-pod-sud-v-pavlodare/

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