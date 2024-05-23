Жительница Семея рекламировала мобильное приложение и лишилась свободы на 5 лет

57-летняя жительница Семея, рекламируя мобильное приложение финансовой пирамиды, лишилась свободы на пять лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает информационный медиапортал МВД, 57-летняя жительница Семея в сговоре с другими лицами, проживающими в городах Актобе, Атырау, Актау, Алматы, Семей, и Павлодар, рекламировала мобильное приложение "APPPORT" для жителей Восточно-Казахстанской области и проводила агитационную работу.

"Мобильное приложение было создано в 2016 году жителем города Актобе. Пользователи мобильного приложения "APPPORT" получали возможность рекламировать свою продукцию при покупке виртуальной валюты "UCREDIT", также за регистрацию новых лиц можно было получить бонус.

Многие граждане доверились рекламе и вложили свои денежные средства в размере от 350 тысяч до 2 миллионов тенге. Таким образом, в период с 2016 года по 2024 год женщина со своими знакомыми обманула около 2 тысяч человек, причинив им материальный ущерб на общую сумму около 2,5 млрд тенге", — говорится в сообщении МВД.

В итоге судом женщина признана виновной в совершении уголовного правонарушения и она приговорена к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать управленческие должности в финансовых и коммерческих организациях на 7 лет.

"Осужденная для отбывания наказания прибыла в учреждение минимальной безопасности города Семей. Сейчас она находится в карантинном отделении. С ней проводят работы воспитательного и разъяснительного характера, а далее она будет трудоустроена на оплачиваемую работу для погашения исков, назначенных судом", – сообщает заместитель начальника учреждения Дархан Бегазиев.

Напомним, в марте сообщалось, что в Астане были осуждены руководители и менеджер финансовой пирамиды Best Road Investment. Суть пирамиды заключалась в приобретении места в программе "Shanyrak Plus" по якобы приобретению жилья за 103 доллара США и привлечении двух вкладчиков, которые должны пригласить каждый еще по два вкладчика и так далее по нарастающей, тем самым построив уровни в иерархической структуре. Общая сумма ущерба составила более 107 млн тенге.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что финансовая пирамида – это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег. Финансовые пирамиды часто позиционируют себя как инвестиционное предприятие. Они предлагают, к примеру, приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство. Придумывают громкие и привлекательные слоганы в рекламной кампании: интернет-компания, инновационный проект, криптовалюты, жилищные кооперативы, золото, социальные сети.