Жилье по 103 доллара: руководителей финпирамиды осудили в Астане

В Астане были осуждены руководители и менеджер финансовой пирамиды Best Road Investment - они получили тюремные сроки, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру столицы.

Были обмануты десятки вкладчиков, а ущерб оценили в более 100 млн тенге.

"Суть пирамиды заключалась в приобретении места в программе "Shanyrak Plus" по якобы приобретению жилья за 103 доллара США и привлечении двух вкладчиков, которые должны пригласить каждый еще по два вкладчика и так далее по нарастающей, тем самым построив уровни в иерархической структуре", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как уточнили в прокуратуре, за весь период деятельности компании (с октября 2020 года по 31 декабря 2021 года) по указанной программе ни один из 45 вкладчиков не получил желаемого дохода прибыли и жилья.

Общая сумма ущерба составила более 107 млн тенге.

Приговором суда организаторы осуждены к 6 годам лишения свободы каждый, соучастник - к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком до 7 лет.

Кроме того, причиненный ущерб взыскан с осужденных.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что финансовая пирамида – это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег. Финансовые пирамиды часто позиционируют себя как инвестиционное предприятие. Они предлагают, к примеру, приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство. Придумывают громкие и привлекательные слоганы в рекламной кампании: интернет-компания, инновационный проект, криптовалюты, жилищные кооперативы, золото, социальные сети.