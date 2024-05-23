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"Перечислял деньги на счет собственного сына": частного судоисполнителя в Астане подозревают в краже алиментов

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Сотрудник прокуратуры в форме
Прокурор. Иллюстративное фото: gov.kz

В отношении частного судебного исполнителя заведено уголовное дело в Астане. Он подозревается в краже алиментов на сумму свыше 1 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в Астане зарегистрировано уголовное дело по факту хищения частным судебным исполнителем свыше 1 млн тенге, предназначенных для выплаты алиментов.

"Установлено, что частный судебный исполнитель на протяжении года перечислял деньги должника на счет собственного сына, вместо матери малолетнего ребенка.

При этом взыскатель, не ведая о добросовестности перечислений алиментов бывшим супругом, неоднократно обращалась к частному судебному исполнителю о принятии мер к должнику", — говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело в отношении частного судебного исполнителя по факту злоупотребления полномочиями направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области частный судебный исполнитель подозревается в том, что на протяжении полутора лет совершал хищение алиментов. Отмечается, что в течение полутора лет на содержание ребенка на специальный счет судебного исполнителя с заработной платы должника перечислено 816 тыс. тенге. Однако эти деньги судебным исполнителем на счет матери ребенка не перечислялись. В отношении судебного исполнителя возбуждено уголовное дело.

Также в Костанайской области бывший частный судебный исполнитель, после лишения его лицензии, вместо передачи изыскателям перевел на личный счет более 6 млн тенге. Отмечалось, что эти деньги — суммы, удержанные с места работы должников по административным штрафам и другим долгам. По факту мошенничества сбыло начато досудебное расследование.

Добавим, что согласно ст.251 УК РК:

1. Использование частным нотариусом, оценщиком, частным судебным исполнителем, медиатором, аудитором, работающим в составе аудиторской организации, или руководителем аудиторской организации своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это деяние причинило существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

2. То же деяние, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего или недееспособного лица либо неоднократно, наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2105919-perechislyal-dengi-na-schet-sobstvennogo-syna-chastnogo-sudoispolnitelya-v-astane-podozrevayut-v-krazhe-alimentov/

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