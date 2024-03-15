Бывшего судоисполнителя подозревают в хищении миллионов в Костанайской области

В Костанайской области в ходе проверки выявлена схема хищения бывшим частным судебным исполнителем сумм, взысканных в пользу государства и иных лиц, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

"Установлено, что бывший частный судебный исполнитель после лишения его лицензии вместо передачи взыскателям перевел на личный счет более 6 млн тенге", - сообщается на официальном сайте надзорного органа.

В ведомстве отметили, что данные средства - это суммы, удержанные с места работы должников по административным штрафам и другим долгам.

По факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.2 УК РК.

Добавим, что согласно ст.190 ч.2 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее в Алматинской области частного судебного исполнителя заподозрили в том, что на протяжении полутора лет он совершал хищение алиментов на сумму 816 тыс. тенге. В отношении него возбудили дело по ст.251 УК РК (Злоупотребление полномочиями частным судебным исполнителем).