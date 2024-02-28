Судебного исполнителя из Алматинской области подозревают в хищении алиментов

В Алматинской области частный судебный исполнитель подозревается в том, что на протяжении полутора лет совершал хищение алиментов, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

По информации официального сайта надзорного органа, в течение полутора лет на содержание ребенка на специальный счет судебного исполнителя с заработной платы должника перечислено 816 тыс. тенге. Однако эти деньги судебным исполнителем на счет матери ребенка не перечислялись.

"При этом, несмотря на добросовестность перечисления алиментов, судебным исполнителем принят весь комплекс ограничительных мер вплоть до приостановления действия водительского удостоверения должника.

В результате вышеуказанных незаконных действий судоисполнителя отец лишился работы и источника дохода, а ребенок - причитающихся ему алиментов", - рассказали в прокуратуре Алматинской области.

Надзорный орган направил материалы в департамент полиции. В отношении судебного исполнителя возбуждено уголовное дело по ст.251 УК РК (Злоупотребление полномочиями частным судебным исполнителем).

Также принятыми мерами восстановлено водительское удостоверение должника и он трудоустроен на прежнюю работу.

Добавим, что согласно ст.251 УК РК:

1. Использование частным нотариусом, оценщиком, частным судебным исполнителем, медиатором, аудитором, работающим в составе аудиторской организации, или руководителем аудиторской организации своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это деяние причинило существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

2. То же деяние, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего или недееспособного лица либо неоднократно, наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.