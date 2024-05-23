Как ранним утром угоняли автомобиль в Астане, показала полиция (видео)

32-летнюю жительницу Астаны подозревают в угоне автомобиль Seat Toleda, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Как совершался сам угон, в поочередной последовательности показала полиция.

По информации портала Polisia.kz, с заявлением к стражам порядка района Байконыр обратился житель города и сообщил об угоне автомобиля марки Seat Toleda.

"Приехав домой, мужчина припарковал автомашину в соседнем дворе. При этом ключ зажигания оставил в замке. На розыск угнанной автомашины и задержание угонщика был ориентирован личный состав столичной полиции. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что к угону причастна 32-летняя жительница столицы", - сказано в сообщении.

При просмотре камер видеонаблюдения полицейские вышли на след предполагаемой угонщицы. Автомашина была найдена брошенной возле остановки по улице Кравцовой. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 33-летнего жителя Алматы задержали по подозрению в угоне автомобилей и квартирных кражах. По версии следствия, он проникал в чужие дома и оттуда уезжал на машине.

А полицейские Алматинской области задержали 21-летнего мужчину, подозреваемого в угоне BMW. Задержанный находился в наркотическом опьянении.

Согласно статье 200 УК РК, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (почти 3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.