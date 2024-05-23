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Убийство подростка в Жамбылской области: руководство школы подозревают в сокрытии преступления

Опубликовано:

В классе
Школа. Иллюстративное фото: AlekseiAntropov / Getty Images

Руководство школы в селе Кумтожа, где убили подростка, подозревают в укрывательстве преступления - предполагается, что свидетелей заставили рассказывать другую версию, передает сайт телеканала КТК.

По данным следствия, директор, завуч и еще несколько педагогов пытались скрыть ЧП: они заставили учеников рассказать другую версию произошедшего. Теперь им грозит тюремный срок.

Родители погибшего мальчика считают, что их 14-летнего сына в школьном туалете побил старшеклассник, однако ученики, которые стали очевидцами происшествия, сначала рассказывали, будто мальчик сам случайно упал и умер.

В настоящее время судмедэкспертами установлено, что ребенок умер от сильного удара в грудь.

15-летнего подозреваемого уже задержали, но еще перед судом предстанут и руководство школы, и педагоги.

"Установлено, что фактически со стороны администрации школы были предприняты попытки скрыть данное преступление. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 432 Уголовного кодекса Республики Казахстан", - заявил старший помощник прокурора Жамбылской области по делам несовершеннолетних Шовкат Таштамиров.

Источник: КТК.

Напомним, в начале мая в Сети появилась информация о том, что в Жамбылской области подросток умер после избиения в школьном уличном туалете. По факту смерти школьника возбуждено уголовное дело - подозреваемым оказался несовершеннолетний.

Также было начато расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.

Отметим, согласно статье 432 УК РК, заранее необещанное укрывательство коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица наказывается штрафом в размере до шести тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2105475-ubiystvo-podrostka-v-zhambylskoy-oblasti-rukovodstvo-shkoly-podozrevayut-v-sokrytii-prestupleniya/

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