Стоит ли наказывать казахстанцев, пользующихся интимными услугами, спросили у замглавы МВД

Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сегодня в кулуарах мажилиса высказался о ситуации с интимными услугами в Казахстане на фоне резонансного дела по "списку Айки", передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались мнением Марата Кожаева относительно того, нужно ли наказывать клиентов девушек, оказывающих интимные услуги, в Казахстане.

"Лично я поддерживаю (предложение некоторых казахстанцев наказывать их – прим. ред.)", – заявил он.

При этом замглавы МВД напомнил, что сами девушки, оказывающие такие услуги, сейчас привлекаются к административной ответственности.

"Сроки, вы знаете, очень ограничены, поэтому в каждом случае подход будет индивидуален", – добавил Кожаев.

Напомним, вчера в Алматы вынесли приговор организаторше секс-притона, известной как Айка. Она обвинялась в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков в особо крупном размере, а также в сводничестве.

Отметим, что согласно статье 309 УК РК, организация или содержание притонов для занятий проституцией, а равно сводничество с корыстной целью наказываются лишением свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; сопряженное с вовлечением несовершеннолетнего в занятие проституцией, –

наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.