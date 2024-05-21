Нападение с ножом в школе в Павлодаре: подростка поместили под домашний арест

После нападения с ножом на учительницу и ученика в школе в Павлодаре возбуждено дело о покушении на убийство. Об этом на официальный запрос ответили в прокуратуре региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В ответе на запрос в прокуратуре Павлодарской области сообщили, что расследование проводит следственное управление ДП региона.

"Проводится досудебное расследование по ст.24 ч.3 - ст.99 ч.2 п.1, 14 УК РК (Покушение на убийство, то есть покушение на противоправное умышленное причинение смерти двум или более лицам, заведомо несовершеннолетнего лица). В отношении несовершеннолетнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - поделились в ведомстве.

Напомним, 13 мая стало известно, что в Павлодаре учитель и ученик одной из школ получили ножевые ранения. В ДП региона пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Стражами порядка был задержан подросток, подозреваемый в нанесении ножевых ранений однокласснику и педагогу.

В службе скорой помощи рассказали, что 59-летнюю учительницу с колото-резаными ранами в плечо и грудную клетку доставили в городскую больницу №1, 16-летнего школьника - в детскую областную больницу. Обоим оказали медицинскую помощь. Их осмотрели травматолог и хирург, произвели первичную обработку ран, наложили асептические повязки. Угрозы жизни для пострадавших нет, общее состояние пациентов удовлетворительное. Лечение женщина и подросток проходят амбулаторно.