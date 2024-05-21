Завуалированную рекламу в виде граффити ликвидировали в Павлодаре

В Павлодаре прошел очередной рейд по ликвидации надписей с адресами интернет-магазинов по продаже наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в рейдовом мероприятии совместно с сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности приняли участие волонтеры Центра развития молодежных инициатив Павлодарской области.

Отмечается, что очаги наркорекламы на улицах Павлодара выявляются в ходе мониторинга чат-бота "Теневой герой" в мессенджере Telegram, в который ежедневно поступают сообщения от неравнодушных граждан.

"Наркообъявления в основном наносятся злоумышленниками на фасадах многоэтажных домов, расположенных недалеко от школ и колледжей города", - отметили в ДП региона.

Обнаруженную наркорекламу участники рейда устранили с помощью баллончиков с краской.

"Завуалированная реклама в виде граффити наносится с одним конкретным посылом – вовлечь молодежь в употребление наркотических веществ, а в перспективе предложить работу наркокурьером.

Надписи зачастую становятся первым шагом, чтобы встать на путь зависимости. Если вы видите, что кто-то при помощи трафарета наносит граффити или просто рисует надписи, вызывающие сомнения, необходимо обратиться в полицию", - призвали стражи порядка.

В ДП Павлодарской области напомнили, что в соответствии со ст.299-1 УК РК за пропаганду или рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров предусмотрено лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Ранее в Павлодаре задержали местного жителя, которого подозревают в незаконном распространении запрещенных веществ. По данным полиции, он работал курьером интернет-магазина в популярном мессенджере. В ходе досмотра оперативники изъяли у него свертки с синтетическими наркотиками и таблетки.

Также подозреваемых в рекламе и сбыте наркотиков задержали в Астане. У них были изъяты наклейки наркотических магазинов и реклама сбыта наркотических средств, а также сами запрещенные вещества.