Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанец во рту выносил пакетики из дома и доставал их, убедившись в отсутствии "хвоста"

Опубликовано:

Свертки с наркотиками нашли в Костанайской области
Изъятые свертки. Фото: polisia.kz

39-летнего жителя Костанайской области заставили выплюнуть 18 zip-пакетиков с синтетическим веществом при задержании, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, стражи порядка при проведении оперативно-розыскных мероприятий в одном из подъездов жилого дома с поличным задержали 39-летнего местного жителя.

"В ходе личного досмотра и обыска квартиры подозреваемого мы обнаружили еще 111 аналогичных пакетиков, обмотанных изолентой. Всего у рудничанина изъято 129 свертков мефедрона общим весом более 29 г", - рассказал исполняющий обязанности начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Аят Картбаев.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков в особо крупном размере. В ведомстве отметили, что мужчина ранее был судим за подобное преступление.

"Подозреваемый каждый раз выносил из дома пакетики с наркотиком во рту. Доставал он их только убедившись, что за ним нет "хвоста", - отметили в ведомстве.

Отметим, что по ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. 

Ранее сообщалось, что в Павлодаре полицейские изъяли более 1,6 кг синтетических наркотиков и почти 200 таблеток, что составляет 3400 разовых доз. Был задержан подозреваемый в выполнении закладок на территории города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2103746-kazahstanec-vo-rtu-vynosil-paketiki-iz-doma-i-dostaval-ih-ubedivshis-v-otsutstvii-hvosta/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.