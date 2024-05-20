Казахстанец во рту выносил пакетики из дома и доставал их, убедившись в отсутствии "хвоста"

39-летнего жителя Костанайской области заставили выплюнуть 18 zip-пакетиков с синтетическим веществом при задержании, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, стражи порядка при проведении оперативно-розыскных мероприятий в одном из подъездов жилого дома с поличным задержали 39-летнего местного жителя.

"В ходе личного досмотра и обыска квартиры подозреваемого мы обнаружили еще 111 аналогичных пакетиков, обмотанных изолентой. Всего у рудничанина изъято 129 свертков мефедрона общим весом более 29 г", - рассказал исполняющий обязанности начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Аят Картбаев.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков в особо крупном размере. В ведомстве отметили, что мужчина ранее был судим за подобное преступление.

"Подозреваемый каждый раз выносил из дома пакетики с наркотиком во рту. Доставал он их только убедившись, что за ним нет "хвоста", - отметили в ведомстве.

Отметим, что по ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре полицейские изъяли более 1,6 кг синтетических наркотиков и почти 200 таблеток, что составляет 3400 разовых доз. Был задержан подозреваемый в выполнении закладок на территории города.