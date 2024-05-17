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Эзотерика

300 тыс. тенге и золотые украшения отдала казахстанка за "чудо-плед от всех болезней"

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Человек укутанный в плед
Женщина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительница Западно-Казахстанской хотела купить "чудо-плед от всех болезней" и лишилась денег и золотых украшений, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД Polisia.kz, пожилая жительница Уральска за 300 тысяч тенге купила чудо-плед, который должен был исцелить ее от болезней. Она передала злоумышленникам 140 тысяч тенге и золотые украшения. Но заподозрив неладное, обратилась в полицию.

"Полицейские в дежурные сутки по горячим следам задержали мошенника на территории Актюбинской области. Деньги и золотые украшения были возвращены потерпевшей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении полиции.

Казахстанцев, которые также приобрели "чудо-плед", просят обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, ранее полицейские области Абай обратились к казахстанцам и предупредили их о новом виде мошенничества - злоумышленники предлагают людям "записаться на флюорографию", а после получают доступ к их аккаунту в банковском приложении.

Отметим, мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2102687-300-tys-tenge-i-zolotye-ukrasheniya-otdala-kazahstanka-za-chudo-pled-ot-vseh-bolezney/

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