Бизнесмену Ануарбеку Джексенгалиеву вынесли приговор
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Казахстанского бизнесмена Ануарбека Джексенгалиева, задержанного в 2022 году, приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
Вовлекший в законный оборот похищенные средства Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Сумма преступного дохода составляет 4,3 млрд тенге, сообщили представители АФМ в официальном Telegram-канале.
Установлено, что Джексенгалиев, похитив из бюджета государства 1,1 млрд тенге, легализовал их посредством сложных схем перечисления на счета подконтрольных, фиктивно созданных предприятий.
Кроме того, он проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту. Также он совершал мнимые сделки с недвижимым имуществом для отмывания похищенных денежных средств.
Легализация и отмывание преступных доходов осуществлялись в период с 2019 по 2022 год путем приобретения у частных собственников земельных участков, передачи их в руки стройкомпаний и получения вознаграждений от введенных в эксплуатацию квартир.
Сумма конфискованного в доход государства имущества Джексенгалиева составляет 4,7 млрд тенге.
Напомним, в конце апреля 2022 года Агентством по финансовому мониторингу были объявлены в розыск двое мужчин, которых подозревают в хищении бюджетных средств.
Вместе с Джексенгалиевым в розыск тогда был объявлен некий гражданин Казахстана Медетбеков Е.К. Как сообщалось, им инкриминировали хищение бюджетных средств в размере 1,1 млрд тенге, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
В июне 2022 года Джексенгалиева задержали.
Добавим, что в АФМ призвали казахстанцев, которым известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, сообщать об этом в телеграм бот АФМ Insider.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2102267-anuarbeku-dzheksengalievu-vynesli-prigovor/