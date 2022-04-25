Подозреваемые в хищении 1,1 млрд тенге из бюджета объявлены в розыск в Казахстане

Фото разыскиваемых: АФМ РК

Агентством по финансовому мониторингу объявлены в розыск двое мужчин, которых подозревают в хищении бюджетных средств, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ РК.

Как уточнили в ведомстве, разыскиваемые подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме 1,1 млрд тенге, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

"АФМ объявлен в розыск предприниматель Джексенгалиев А.Б. Он подозревается в хищении бюджетных средств в сумме 1,1 млрд тенге, что является особо крупным размером, совершенным группой лиц по предварительному сговору", - говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Также Агентством по финансовому мониторингу объявлен в розыск гражданин Казахстана Медетбеков Е.К.

По информации АФМ, подозреваемым была избрана мера пресечения "содержание под стражей".

При установлении разыскиваемых или получении какой-либо информации об их возможном местонахождении, сотрудники агентства просят сообщить по телефонам: +7 7172 708 478, +7 7172 767 921 либо по адресу г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 10.

"За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемых предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется", - отметили в АФМ РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966702-podozrevaemye-v-hischenii-11-mlrd-tenge-iz-byudzheta-obyavleny-v-rozysk-v-kazahstane/