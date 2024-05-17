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Астанчанин лишился автомобиля после его покупки

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Автомобиль Changan UNI-K
Автомобиль потерпевшего. Фото: polisia.kz

Житель столицы купил автомобиль в Алматы и заказал услугу его доставки в Астану через сайт автоперевозок. Но машину так и не привезли, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 2 мая в Карасайское районное управление полиции обратился астанчанин с заявлением о том, что неизвестный, представившись сотрудником компании по транспортировке авто, завладел его автомашиной Changan UNI-K.

"При разбирательстве выяснилось, что потерпевший прилетел из столицы в мегаполис для покупки автомобиля. После приобретения оформил заказ через сайт автоперевозок. Обговорив цену за услугу транспортировки, он передал ключи перегонщику авто. Однако в оговоренный срок автомобиль так и не привезли", - пояснил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

В ходе проведения розыскных мероприятий были задержаны двое мужчин, которые, по информации полиции, полностью признали свою причастность к преступлению. Автомашину уже возвратили законному владельцу.

Мужчин задержали по подозрению в преступлении
Задержанные. Фото: polisia.kz

"В настоящее время проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается", - заявили в МВД.

Полиция региона призвала граждан отказаться от сомнительных сделок и не соглашаться на предоплату товара или услуги.

"Помните о том, что, перечисляя деньги незнакомым лицам, вы не имеете гарантии их возврата", - предупредили стражи порядка.

Ранее в Алматы полицейские задержали мужчину, который стал подозреваемым в серии мошеннических действий с автомобилями. Так, его заподозрили в том, что под предлогом легализации он забрал у своей девушки автомобиль, завезенный с Грузии, и продал транспортное средство.

А в Астане вынесли приговор мужчине, который, представляясь родственником чиновника, обманывал граждан. Он предлагал потерпевшим выкупить из финансовой организации снятые с учета автомобили представительского класса по цене ниже рыночной, но никаких машин на самом деле не было. Общая сумма ущерба составила 37 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2102195-astanchanin-lishilsya-avtomobilya-posle-ego-pokupki/

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