Заставляли отказаться: как наказали полицейских, принимавших заявление у изнасилованной алматинки

В прокуратуре Алматы рассказали о том, какую ответственность понесли полицейские, которые принимали заявление у потерпевшей по резонансному делу об изнасиловании, передает NUR.KZ.

29 апреля этого года в Алматы вынесли приговор в отношении охранника бара, изнасиловавшего посетительницу заведения. Его приговорили к 8 годам и 1 месяцу тюрьмы.

Также стало известно о привлечении сотрудников полиции к дисциплинарной ответственности. Ранее сообщалось, что стражи порядка отказывались принимать заявление потерпевшей.

В Telegram-канале Qumash было опубликовано видео, на кадрах которого якобы состоялся разговор жертвы изнасилования с сотрудниками полиции.

В публикации указано, что сотрудники полиции пытались вломиться в квартиру к девушке, заставляя отказаться от заявления.

В пресс-службе прокуратуры города Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что за допущенные нарушения норм "Этического кодекса о государственных служащих" прокуратурой района внесен акт прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения виновные сотрудники УП Алмалинского района привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что в Алмалинском районном суде было рассмотрено уголовное дело в отношении 24-летнего гражданина К., обвиняемого в изнасиловании с угрозой убийства, насильственном действии сексуального характера с угрозой убийства, а также в совершении грабежа с применением насилия.

Судом было установлено, что в ночь на 7 августа 2023 года подсудимый К., работая охранником в одном из увеселительных заведений города, познакомился с потерпевшей П., которая пришла в заведение в ту ночь. Далее, используя доверие потерпевшей, он предложил проводить ее до дома. Зайдя в подъезд, подсудимый достал складной нож, и угрожая расправой, совершил действия сексуального характера, изнасиловал потерпевшую.

Кроме того, спустя несколько месяцев, подсудимый совершил еще одного преступление - грабеж.

Приговором суда мужчина был признан виновным в совершении изнасилования, грабежа, насильственных действий сексуального характера с угрозой убийства. В совокупности преступлений подсудимому было назначено наказание в виде 8 лет и 1 месяца лишения свободы.

После решения суда потерпевшая прокомментировала приговор. Она осталась довольна приговором, а также призвала тех, кто стал жертвой насилия или свидетелем насилия, не молчать и защищать себя.