Охранника бара в Алматы осудили за изнасилование: потерпевшая прокомментировала приговор

В Алматы вынесли приговор охраннику бара, изнасиловавшего девушку. Его приговорили к 8 годам и 1 месяцу колонии. Потерпевшая прокомментировала приговор, передает сайт телеканала КТК.

Ранее сегодня в Алматы вынесли приговор в отношении охранника бара, изнасиловавшего посетительницу заведения. Его приговорили к 8 годам и 1 месяцу колонии средней безопасности. 24-летнего гражданина К. обвиняли в изнасиловании с угрозой убийства, насильственном действии сексуального характера с угрозой убийства, а также в совершении грабежа с применением насилия (пункт 2 части 2 статьи 120, пункт 2 части 2 статьи 121, пункт 1 части 2 статьи 191 УК РК).

Полгода назад 30-летняя жительница Алматы записала видеообращение, в котором сообщила, что над ней надругался охранник бара.

"Она отправилась в заведение, а когда собиралась домой, секьюрити предложил проводить ее. Уже в подъезде, по словам алматинки, спутник изнасиловал ее. При этом снимал на камеру мобильного телефона", - говорится в телесюжете.

После решения суда потерпевшая прокомментировала приговор.

"Я довольна приговором. Самое главное, что обвинительный приговор состоялся, и я надеюсь, что это станет уроком для всех "недомужчин" прежде, чем обижать женщин. Я призываю всех, кто стал жертвой насилия или свидетелем насилия, не молчать и защищать себя. Важно, чтобы общество стыдило именно насильника, а не жертву. Всем пострадавшим девушкам и женщинам я хочу сказать: нужно идти до конца, верьте в справедливость", - сказала алматинка.

Кроме того, согласно решению суда, осужденный должен выплатить около 6 млн тенге в качестве материального, морального ущерба и судебных издержек. Будет ли он обжаловать приговор - неизвестно.

Источник: КТК

Напомним, на прошлой неделе в суде Медеуского района Алматы вынесли приговор в отношении 34-летнего жителя города, которого обвиняли в изнасиловании знакомой. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Добавим, согласно пункту 2 части 2 статьи 120 УК РК, изнасилование с угрозой убийства наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 121 УК РК, насильственные действия сексуального характера с угрозой убийства наказываются лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.

Согласно пункту 1 части 2 статьи 191 УК РК, грабеж с применением насилия наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.