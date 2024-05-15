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Надругательство над девочкой в Актюбинской области: новое заявление сделали в полиции

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Девочка плачет
Плачущая девочка. Иллюстративное фото: Mikosch / Getty Images

Появились новые подробности в деле о возможном надругательстве над 3-летней девочкой в Актюбинской области, в котором заподозрили бывшего полицейского, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 14 мая текущего года в медицинское учреждение обратилась жительница области о проведении осмотра 3-летнего ребенка на наличие следов сексуального насилия.

"По данному обращению обеспечен незамедлительный выезд следственно-оперативной группы. Зарегистрировано уголовное дело, в рамках которого назначены и проведены необходимые экспертизы.

По предварительным данным судмедэксперта, телесных повреждений в области половых органов у малолетнего не имеется", - рассказал заместитель начальника ДП Актюбинской области Галым Байжанов.

Уголовное дело принято к производству Следственным управлением ДП. Проводится тщательная проверка всех обстоятельств. Во всех следственных мероприятиях участвует процессуальный прокурор.

"Расследование находится на особом контроле начальника департамента полиции", - отметил Галым Байжанов.

Напомним, в Сети появилась информация о том, что в Актюбинской области экс-полицейского подозревают в изнасиловании 3-летней девочки. Как сообщили стражи порядка, по факту насильственных действий сексуального характера начато досудебное расследование. Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Отметим, что по ст.121 УК РК мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), если они совершены в отношении малолетнего, наказываются лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2101148-nadrugatelstvo-nad-devochkoy-v-aktyubinskoy-oblasti-novoe-zayavlenie-sdelali-v-policii/

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