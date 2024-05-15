Экс-полицейского обвинили в надругательстве над 3-летней девочкой в Актюбинской области

В Сети появилась информация о том, что в Актюбинской области экс-полицейского подозревают в изнасиловании 3-летней девочки. Ситуацию прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

В Telegram распространилась информация о том, что в Актюбинской области женщина заявила в полицию об изнасиловании 3-летней дочери, а подозреваемый ранее работал в ОВД.

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, по факту насильственных действий сексуального характера начато досудебное расследование.

"Подозреваемый установлен и доставлен в отдел полиции. Назначены все необходимые экспертизы, по заключениям которых будет принято законное решение", - отметили в ДП Актюбинской области.

В апреле в мессенджерах появилась информация об изнасиловании девочки в одном из ЖК Алматы. По данным полиции, подозреваемого в преступлении задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Ранее в Северо-Казахстанской области несовершеннолетнюю изнасиловали во время пьяного застолья. В преступлении заподозрили гостей ее матери. До трагедии школа направляла ходатайство о рассмотрении вопроса о лишении ее родительских прав из-за злоупотребления алкоголем.