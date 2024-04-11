Электронный браслет надели на высокопоставленного чиновника в Мангистау

Окончено досудебное расследование в отношении руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Как сообщалось на брифинге ведомства, должностное лицо подозревается в получении взятки в виде денежных средств в значительном размере от представителя бизнеса за подписание актов оказанных услуг, ускоренное и беспрепятственное перечисление денежных средств в рамках договоров о государственных закупках по объектам строительства, а также за содействие в получении объема работ по социальному объекту.

"Сумма взятки, полученная подозреваемым, составила 5 млн тенге", - отметили в Антикоре.

Кроме того, по уголовному делу к ответственности привлекается представитель бизнеса по подозрению в даче взятки должностному лицу.

Следственным судом в отношении подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста с использованием электронных браслетов.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что по ст.366 УК РК получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии со ст.367 УК РК дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.