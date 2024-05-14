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Мужчина громил припаркованные автомобили в Уральске (видео)

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Нападение на автомобили в Уральске
Нападение на автомобили. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ/

Нападение на припаркованные автомобили возле жилого дома в Уральске попало на видео. Подозреваемого в хулиганстве задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, мужчину, повредившего автомобили, припаркованные возле жилого дома в Уральске, задержала полиция.

"Установлено, что он находился в состоянии токсикоманического опьянения, вызванного употреблением снотворных средств", - пояснили в МВД.

Задержанного водворили в ИВС. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что полицейские в Уральске устроили погоню за водителем, который находился в наркотическом опьянении. Он попытался уплыть от стражей порядка, прыгнув в воду, но мужчину вытащили на берег.

А пьяного жителя Шымкента после веселого застолья с друзьями потянуло на приключения. Таким образом он стал подозреваемым в деле об угоне автомобиля. Машину уже вернули владельцу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2100473-muzhchina-gromil-priparkovannye-avtomobili-v-uralske-video/

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