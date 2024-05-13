Жителя Шымкента после веселого застолья с друзьями потянуло на приключения

В Шымкенте местного жителя в нетрезвом состоянии задержали по подозрению в угоне автомобиля Lada. Машину уже вернули владельцу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, случай произошел ранним воскресным утром.

"После веселого застолья с друзьями 29-летний горожанин решил покататься на чужом автомобиле. Вскрыл припаркованную вблизи "девятку", завел, соединив провода, и уехал", - пояснили в МВД.

Не обнаруживший свою машину на месте владелец сообщил об угоне в полицию. К поискам сразу же приступили инспекторы видеонаблюдения ЦОУ департамента полиции.

"Выяснилось, что похищенное авто злоумышленник оставил перед одним из домов на территории Туранского района. Продолжившего путь пешком мужчину задержали патрульные полицейские. Оправдать противоправное деяние он хотел тем, что находился в опьянении", - отметили в ведомстве.

Стражи порядка вернули похищенный транспорт его законному владельцу.

Нетрезвое состояние задержанного подтвердило медицинское освидетельствование, в соответствии с чем его лишили водительских прав на 7 лет. По факту угона в настоящее время проводится расследование.

Отметим, что по ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

В соответствии со ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.