Водитель под наркотиками бросился в воду, убегая от полицейских в Уральске (видео)

Полицейские в Уральске погнались за водителем, который находился в наркотическом опьянении. Он попытался уплыть от страж порядка, прыгнув в воду, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Полицейские в Уральске пытались остановить водителя ВАЗ-2110, однако последний проигнорировал их и попытался уехать. Тогда стражи порядка последовали за ним на авто, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

В ходе погони мужчина решил остановить машину, вышел из нее и начал убегать. Пробежав 150-200 метров, он прыгнул в воду. Его вытащили на берег.

Правонарушителем оказался житель поселка Подстепное. Ранее суд пожизненно лишил его права управления транспортным средством. Более того, результаты медицинского освидетельствования показали, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.