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Бойцов элитного подразделения уволили после заявления казахстанки об избиении братьев

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Сотрудник спецназа стоят на улице с оружием
Сотрудники спецназа. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Акмолинской области в связи с заявлением местной жительницы о нападении на ее братьев предъявлены обвинения сотрудникам спецподразделения полиции. Они уволены из органов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту нанесения телесных повреждений жителям Кокшетау возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемыми признаны четыре сотрудника, им предъявлены обвинения. Сотрудники уволены по отрицательным мотивам из органов внутренних дел. Их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Расследование уголовного дела находится на моем личном контроле. Будет проведено тщательное, объективное и всестороннее расследование", - заявил начальник ДП Акмолинской области Нурсултан Мукашев.

Напомним, ранее жительница Акмолинской области заявила, что на ее братьев 17 и 18 лет напали сотрудники спецподразделения полиции "Арлан". Сейчас молодые люди госпитализированы с переломами, ушибами и сотрясением мозга.

По словам казахстанки, на ее семью оказывают давление. В ДП региона заявили, что в отношении четверых сотрудников полиции возбуждены уголовные дела и проводятся следственные мероприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2100092-boycov-elitnogo-podrazdeleniya-uvolili-posle-zayavleniya-kazahstanki-ob-izbienii-bratev/

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