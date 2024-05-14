Житель ВКО 1 января съездил к знакомому и лишился свободы

Житель Усть-Каменогорска 1 января ехал за рулем в состоянии легкого опьянения и нарушил ПДД. Он лишился свободы на 6 месяцев, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении обвиняемого в управлении автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, будучи раннее лишенным прав на 7 лет (ч.1 ст.346 УК), рассматривалось судом №2 Усть-Каменогорска.

"Житель Усть-Каменогорска, осознавая, что своими противоправными действиями ставит под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения, в состоянии алкогольного опьянения 1 января 2024 года на автомашине марки "ВАЗ-2114", принадлежащей ему на праве частной собственности, поехал к знакомому", - установил суд.

В пути следования домой подсудимый был остановлен сотрудниками полиции за нарушение правил дорожного движения, а после был доставлен на освидетельствование.

Вина мужчины подтверждалась его показаниями и заключением медицинского освидетельствования, согласно которому у него был зафиксирован факт алкогольного опьянения легкой степени.

"При определении вида и размера наказания суд учел повышенную общественную опасность совершенного уголовного правонарушения. В целях исправления подсудимого, защиты общества от подобных правонарушений назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности", - отметили в суде.

Кроме того, мужчину пожизненно лишили права управлять транспортными средствами.

Приговор уже вступил в законную силу.

Добавим, что по ч.1 ст.346 УК РК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача такому лицу управления транспортным средством, а равно допуск такого лица к управлению транспортным средством, совершенный должностным лицом или собственником либо владельцем транспортного средства, наказываются штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.