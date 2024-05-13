Суд оштрафовал владелицу Telegram-канала Protenge в Алматы

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы оштрафовал владелицу Telegram-канала Protenge Джамилю Маричеву, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале Алматинского горсуда, административное дело рассматривалось в отношении Джамили Маричевой по факту размещения и распространения ложной информации на онлайн-платформе по части 3 статьи 456-2 КоАП.

"Согласно материалам дела, 30 января 2024 года Маричева Д. на своем Telegram-канале Protenge разместила ложную информацию о том, что 36 журналистов "Радио Азаттык" не получили аккредитацию в МИД РК, без которой они не могут работать на территории Республики Казахстан, ссылаясь на новые поправки законопроекта о массмедиа, предложенные депутатами.

Также в публикации указано, что "согласно законопроекту МИД может отказывать в аккредитации иностранным СМИ и их журналистам "в случае угрозы национальной безопасности Республики Казахстан". Кроме того, без аккредитации предусматривается запрет на занятие профессиональной журналистской деятельностью иностранных СМИ и иностранных журналистов", - говорится в сообщении суда.

Тем не менее, в суде заявили, что министерство отказало в продлении аккредитации из-за неоднократных нарушений казахстанского законодательства в сфере СМИ со стороны редакции и журналистов "Радио Азаттык". В частности, нарушено было положение о деятельности представительств иностранных СМИ и журналистов на территории Казахстана, добавили в суде.

"Тем самым, факт отказа в продлении аккредитации для корреспондентов "Радио Азаттык" действительно имел место, но Маричева Д. заведомо исказила основания отказа в продлении аккредитации.

Распространение ложной информации создает опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства", - сообщили в суде.

Там добавили, распространение ложной информации на онлайн-платформе при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния влечет административный штраф. Для физических лиц он составляет 20 МРП - 73 840 тенге. Именно на такую сумму была оштрафована Джамиля Маричева, которую суд признал виновной в совершении административного правонарушения.

Ранее алматинца оштрафовали за комментарий о суде над Бишимбаевым - он разместил пост в соцсетях, в котором предположил, что обвиняемый пользуется телефоном в суде.