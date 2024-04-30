Многодетного депутата осудили в Актобе

Судом №2 Актобе рассмотрено уголовное дело в отношении депутата районного маслихата по обвинению в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на Актюбинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, депутат предстал перед судом по обвинению в мошенничестве, совершенном неоднократно в особо крупном размере (ст.190 ч.4 п.2 УК). В деле было два эпизода.

По первому, в 2020 году мужчина, являясь руководителем крестьянского хозяйства, с целью открытия кредитной линии на сумму 780 млн тенге предоставил в Аграрную кредитную корпорацию договор на приобретение 1 200 голов КРС у ООО, не имея ни реальной возможности, ни намерения совершения таких действий.

При этом указал в качестве залогового имущества КРС, которого не было в крестьянском хозяйстве, тем самым заведомо ввел в заблуждение о состоятельности хозяйства в части наличия залогового имущества и в целом создал видимость благосостояния.

Подсудимый, получив денежные средства в сумме 390 млн тенге, перечислил их на счет крестьянского хозяйства своего родственника. Далее он перевел 290 млн тенге на свой текущий счет, а остаток - на текущий счет своего крестьянского хозяйства. После чего использовал денежные средства по собственному усмотрению.

По второму эпизоду, рассказали в суде, в период с 2021 по 2022 годы, не имея активов в виде КРС, введя в заблуждение работников управления сельского хозяйства региона относительно наличия скота, обвиняемый подал фиктивные заявки на получение субсидий на удешевление стоимости затрат на корм маточному поголовью сельскохозяйственных животных и на удешевление стоимости затрат на откорм в откормочные площадки или на мясоперерабатывающие предприятия с убойной мощностью 50 голов в сутки.

"После чего перечисленные денежные средства в сумме 67 млн тенге обналичил и похитил, потратив их на собственные нужды, тем самым причинив управлению сельского хозяйства материальный ущерб", - рассказали в Актюбинском областном суде.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, суд признал наличие у обвиняемого 4 малолетних детей. Отягчающие обстоятельства по делу не установлены.

Приговором суда депутат признан виновным по п.2 ч.4 ст.190 УК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и материально ответственными функциями в коммерческих организациях сроком на 10 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в мае 2023 года стало известно, что в Актюбинской области проводится досудебное расследование в отношении депутата районного маслихата по подозрению в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

По данным АФМ, путем подачи заявки от имени крестьянского хозяйства народный избранник неправомерно получил субсидии за фактически отсутствующее поголовье скота.

"Кроме того, данным лицом незаконно получены кредитные средства, выданные АО "Аграрная кредитная корпорация" в рамках государственной программы "Сыбага" на приобретение 600 голов КРС. Общая сумма ущерба составляет 457 млн тенге", - рассказывали тогда в ведомстве.

Подозреваемого задержали. Ему был санкционирован арест.

Добавим, что согласно п.2 ч.4 ст.190 УК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.