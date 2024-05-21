2 млрд тенге за рога сайги: апелляционный суд вынес решение по громкому делу

В областном суде Жетісу продолжают рассмотрение апелляции по делу, связанному с незаконным обращением с дериватами. В деле фигурируют 5 подсудимых и 983 рогов сайги, передает корреспондент NUR.KZ.

Представитель потерпевшей стороны сегодня попросил суд оставить апелляцию без удовлетворения. По его словам, ущерб был посчитан верно.

Также, отвечая на вопросы адвокатов, представитель потерпевшей стороны рассказал, что во время следствия он не знал, что рога уже были вопросом рассмотрения другого дела. Об этом он узнал только в ходе судебного заседания по данному делу. Этот факт вызвал множество вопросов у адвокатов.

"Экологический ущерб - это сумма, необходимая для восстановления объекта в первоначальное положение. В нашем случае первоначальное положение - это рога, подлежащие утилизации, стоимостью один тенге. Если бы вы знали, что это вторичный оборот, изменили бы вы расчет?" - спросил адвокат одного из подсудимых.

Потерпевшая сторона ответила, что расчет производили фактически, так как до суда им не была предоставлена данная информация. После выступил прокурор с заключением.

"Мы считаем, что судом первой инстанции приговор вынесен законно и обоснованно. Нет оснований для того, чтобы переквалифицировать действия подсудимых по административному кодексу. Просим апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции - без изменения", - сказал прокурор.

После перерыва судебная коллегия вынесла решение по данной апелляции. Приговор суда первой инстанции было решено оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. Судья сообщил, что доводы, приведенные в апелляционных жалобах, опровергаются материалами уголовного дела.

Напомним, в багажнике пятерых мужчин обнаружили почти тысячу штук рогов сайги. Но оказалось, что дериват ранее проходил вещественным доказательством по другому делу, где обвиняемые уже понесли наказание.

Сами дериваты являются объектом вторичного оборота, сообщили правозащитники. Однако подсудимые получили гражданский иск о причинении ущерба окружающей среде на 2,2 млрд тенге. В связи с чем и была подана апелляция.