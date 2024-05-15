"2 млрд тенге за списанный товар": пятеро мужчин, пойманных с 983 рогами сайги, подали апелляцию

В областном суде Жетісу рассматривают апелляцию по делу, связанному с незаконным обращением с дериватами. Речь о 983 рогах сайги, передает корреспондент NUR.KZ.

10 ноября 2022 года при проведении следственно-оперативных мероприятий сотрудники задержали пятерых казахстанцев. В ходе обыска в их автомобиле была обнаружена почти тысяча штук рогов сайги.

Как сегодня сообщили адвокаты в суде, на коробках, где хранился дериват, были печать ДКНБ и подпись следователя. А сами рога ранее были вещественными доказательствами по другому уголовному делу. Виновные в добыче и приобретении рогов уже наказаны, а рога сайги были конфискованы в доход государства. Их подзащитные к этому делу отношения не имели, заявляют адвокаты.

Также в рамках судебного следствия было установлено, что обвиняемым не вменяется добыча или приобретение рогов сайги, а сами дериваты являются объектом вторичного оборота, говорят правозащитники.

Однако подсудимые получили гражданский иск о причинении ущерба окружающей среде на 2,2 млрд тенге. Адвокаты с данным иском не согласны. Ущерб, о котором идет речь, был причинен фигурантами другого уголовного дела, негодуют правозащитники.

"Хотел бы обратить внимание на нарушения Уголовно-процессуального Кодекса при осуществлении доказательной базы по ущербу, рассмотренному в суде первой инстанции. (…)

У нас для определения суммы в рамках УПК может быть только экспертиза, то есть заключение эксперта, который (в результате -прим.ред.) не смог дать заключение, по той причине, что методика не включена в реестр методик, которые могут быть использованы при проведении судебной экспертизы, и заключение специалиста.

А было ли заключение специалиста? Нет, не было. А было ли постановление о привлечении специалиста? Не было", - выступил один из адвокатов.

Также адвокат заявил, что мужчины перевозили не рога, а списанное имущество, и к ущербу экологии его подопечный отношения не имеет. Выслушав адвокатов, судья объявил перерыв до 21 мая 2024 года.