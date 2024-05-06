Машину талдыкорганца залили бензином и подожгли

В Талдыкоргане стражи порядка задержали ранее судимого мужчину, которого подозревают в поджоге чужого автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в ночь на 22 апреля в одном из микрорайонов Талдыкоргана был совершен поджог автомашины.

"Поздно ночью во дворе одного из многоквартирных домов подозреваемый залил автомашину бензином и совершил поджог. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления криминальной полиции ДП совместно с оперуполномоченными Талдыкоргана был задержан 49-летний ранее судимый мужчина, совершивший поджог автомашины", - рассказал заместитель начальника ДП Ельдар Абдикенов.

Подозреваемый взят под стражу, продолжается досудебное расследование.

Отметим, что по ч.2 ст.202 УК РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, наказывается штрафом в размере от 3000 МРП (11 076 000 тенге) до 7000 МРП (25 844 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что на почве ревности житель Восточно-Казахстанской области совершил поджог автомобиля бывшей сожительницы и скрылся с места преступления, лишь убедившись, что его действия стали очевидны потерпевшей. За это мужчину наказали ограничением свободы.