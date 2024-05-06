Казахстанца осудили за массовый обман таксистов

В Актобе 11 водителей такси выполнили заказы по доставке продуктов, но оказались обмануты. Обвиняемому в мошенничестве вынесли приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на Актюбинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело о совершении неоднократного мошенничеств в крупном размере (п.4 ч.3 ст.190 УК РК) рассматривалось судом №2 Актобе.

По информации суда, в марте 2024 года обвиняемый, находясь в Актау, через приложение заказал продукты питания на сумму 25 тыс. тенге из гипермаркета, расположенного в Актобе. При этом заказ он сделал на адрес в Актобе, а за услугу доставки обещал заплатить 5 тыс. тенге.

В то же время в Актобе водители, выполняющие функции такси, через приложение приняли заказ. После этого таксисты посетили гипермаркет и купили продукты в соответствии со списком.

"В свою очередь, подсудимый сказал им, что остальные деньги нужно положить на абонентский номер, а по прибытии на адрес он отдаст им 30 тыс. тенге наличными. Поверив ему, водители такси перечислили оставшиеся деньги. Поступившие деньги он потратил на личные нужды", - установил суд.

В результате потерпевшим был причинен материальный ущерб на сумму 182 325 тенге по 11 эпизодам.

Подсудимый на судебном заседании полностью признал предъявленное обвинение. Его вина, наряду с признанием, была полностью доказана ответами потерпевших и документами, приложенными к материалам уголовного дела.

В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, суд признал искреннее раскаяние мужчины и наличие у него малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, суд не установил.

Приговором суда мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

"Гражданские иски потерпевших оставлены без рассмотрения в связи с полным возмещением подсудимым причиненного ущерба", - отметили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в марте этого года сообщалось, что более десяти таксистов из Актобе стали жертвами обмана, купив продукты и пополнив баланс телефона якобы будущего клиента. Подозреваемый в мошенничестве был задержан.

Отметим, что по п.4 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

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