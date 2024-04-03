В Астане нашли пассажира такси, обманувшего глухонемого водителя (видео)

Столичные полицейские нашли молодого человека из видео, которое завирусилось в Сети – сообщалось, что молодой человек обманул глухонемого водителя такси, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как отметили правоохранители, ранее в Казнете распространилось видео, опубликованное жительницей столицы.

Девушка в своем Instagram-аккаунте заявляла, что ее отец, будучи глухонемым, работал в такси для того, чтобы выплатить кредит за машину.

По ее словам, некий парень заказал услугу бизнес-такси на несколько остановок, но на одной из них вышел, обещая вернуться, и исчез, не заплатив за поездку. Так он обманул ее отца.

"Полицейские установили пассажира. Он полностью возместил нанесенный ущерб и принес свои извинения. Потерпевшая сторона от заявлений отказалась.

Установлено, что 22-летний пассажир ранее уже привлекался за мошенничество", – сообщили стражи порядка.

Отмечается, что водитель такси выразил благодарность стражам порядка за профессионализм и оказанное содействие.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.