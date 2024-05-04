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Иностранца, 10 лет находящегося в международном розыске, задержали в области Абай

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Задержанный
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: zoka74 / Getty Images

В области Абай задержали гражданина Таджикистана, который 10 лет находился в международном розыске. Решается вопрос об экстрадиции, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Иностранец" сотрудниками полиции на территории области Абай был задержан гражданин Таджикистана.

По данным правоохранителей, он находился в международном розыске с 2013 года за совершение хулиганства.

"Мужчина водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции на территорию Республики Таджикистан для привлечения к уголовной ответственности", - пояснил заместитель начальника ДП региона Нариман Кульдиков.

Ранее полиция Астаны показала кадры задержания находящегося в розыске гражданина Узбекистана, подозреваемого в уголовном преступлении. Его водворили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об экстрадиции.

А в Алматинской области полицейские задержали 42-летнего мужчину. Он был объявлен в межгосударственный розыск правоохранительными органами Узбекистана по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусматривающего наказание за посягательство на Конституционный строй и незаконное пересечение границы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2096114-inostranca-10-let-nahodyashchegosya-v-mezhdunarodnom-rozyske-zaderzhali-v-oblasti-abay/

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