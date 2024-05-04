Случай мародерства во время паводка зарегистрирован в ЗКО

40-летнего жителя Западно-Казахстанской области подозревают в том, что во время паводка он залез в дом в поселке Деркул и похитил имущество на 700 тыс. тенге, передает "Мой город".

По информации прокуратуры ЗКО, за время паводка произошла одна кража. В ночь на втрое апреля в поселке Деркул проникли в частный дом. Оттуда похитили имущество на 700 тыс. тенге.

"Виновное лицо установлено и задержано. Ведется следствие. Ему грозит лишения свободы сроком до семи лет по ст.188 УК РК. В условиях чрезвычайной ситуации это является отягчающим обстоятельством", - сообщили в ведомстве.

Между тем на брифинге в оперативном штабе первый заместитель начальника ДП ЗКО Жанболат Жаншин сообщил, что фактов краж и мародерства в регионе не зарегистрировано.

Отметим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

В конце апреля в Западно-Казахстанской области ситуация с паводками стабилизировалась - уровень воды в реке Урал упал ниже опасной отметки. Силы и средства МЧС и Минобороны, ранее переброшенные в область, были передислоцированы в другие регионы. Однако говорить о возвращении людей в свои дома еще рано.