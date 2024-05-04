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Сколько заплатит "герой" нашумевшего видео из Талгара за ношение полицейской формы

Опубликовано:

Казахстанец в форме полицейского в Талгаре
Мужчина в форме полицейского. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_talgar

Казахстанца наказали за незаконное ношение полицейской формы. Ранее мужчина в нетрезвом состоянии разгуливал по Талгару, передает NUR.KZ со ссылкой на Алматинский областной суд.

Как сообщили в официальном аккаунте суда в Facebook, в Талгарском районном суде Алматинской области рассмотрено административное дело по ч.1 ст.675 КоАП РК по факту незаконного ношения специального обмундирования - форменной одежды полицейского.

"2 мая 2024 года около 03.00 часов подсудимый на автозаправочной станции в Талгаре незаконно носил форму одежды сотрудника полиции РК", - установил суд.

Вина правонарушителя была доказана его признанием, а также исследованными в ходе судебного заседания материалами дела.

Постановлением суда правонарушитель признан виновным по ч.1 ст.675 КоАП РК. На него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 5 МРП (18 460 тенге) с конфискацией форменной одежды и специального обмундирования.

Постановление пока не вступило в законную силу.

В соответствии с ч.1 ст.675 КоАП РК незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге), на юридических лиц в размере 25 МРП (92 300 тенге), с конфискацией одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования. 

Напомним, ранее житель Талгара обратил внимание на нетрезвого мужчину в полицейской форме и снял его на видео. Прохожий попросил незнакомца показать документ, на что тот решил сбежать. Стражи порядка по данному факту составили протокол и направили материалы в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2095802-skolko-zaplatit-geroy-nashumevshego-video-iz-talgara-za-noshenie-policeyskoy-formy/

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