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Мужчина в полицейской форме сбежал от снимавших его людей в Талгаре (видео)

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Мужчина в полицейской форме
Мужчина в полицейской форме. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_talgar

Житель Талгара обратил внимание на нетрезвого мужчину в полицейской форме и попросил его показать документ. Однако лжеполицейский решил сбежать, передает NUR.KZ.

Видеоролик опубликовала Instagram-страница kris_p_talgar.

В подписи к видео говорится, что внимание городского активиста привлекло странное поведение и внешний вид мужчины в форме.

"После нескольких вопросов который быстро признался, что не является сотрудником, а форма якобы принадлежит его другу", - рассказал автор ролика.

Чтобы не отвечать на дальнейшие вопросы активиста, лжеполицейские просто сбежал от него. В комментариях к посту ситуацию прокомментировал начальник УП Талгарского района ДП Алматинской области полковник полиции Рустем Джарыкбасов.

"В отношении гражданина И. составлен административный протокол в соответствии со частью 1 статьи 675 КоАП РК и направлен в Талгарский районный суд", - сообщил полицейский.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, ранее житель Акмолинской области после общения с двумя лжеполицейскими лишился трех миллионов тенге. Чтобы получить биометрические данные, нужные для хищения денег, они сделали фотографии мужчины. Также лжеполицейские узнали его полные анкетные данные и ИИН, якобы необходимые при проведении "разработки".

Позже сообщалось, что в области Абай сотрудниками криминальной полиции задержана группа лжеполицейских, которых подозревают в мошенничестве.

Добавим, в Казахстане за незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования предусмотрено административное наказание.

Так, согласно части 1 статьи 675 КоАП РК, незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 тыс. тенге), на юридических лиц в размере 20 МРП (73 тыс. тенге), с конфискацией одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования. 

Согласно части 2 этой статьи, то же действие, совершенное юрлицом, имеющим лицензию на осуществление охранной деятельности, в связи с осуществлением этой деятельности, влечет штраф в размере 30 МРП (110 тыс. тенге) с конфискацией одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования.  

Незаконное ношение (использование) специальной одежды работника частной охранной организации, занимающего должность охранника, согласно части 3 этой же статьи, влечет штраф на физлиц в размере 5 МРП (18 тыс. тенге) с конфискацией специальной одежды. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2095082-muzhchina-v-policeyskoy-forme-sbezhal-ot-snimavshih-ego-lyudey-v-talgare-video/

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