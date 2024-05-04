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"Плохо поняли НПА": незаконные доплаты водителям спортшкол Шымкента обнаружил Антикор

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Женщина считает на калькуляторе
Бухгалтер. Иллюстративное фото: Jirapong Manustrong / Getty Images

В Шымкенте специалисты Антикора обнаружили нарушения в пяти спортшколах – бухгалтеры незаконно начисляли доплаты некоторым сотрудникам, передает телеканал "Хабар 24".

По данным Антикора, в пяти спортивных школах Шымкента незаконно оформляли доплаты персональным водителям, референтам, архивариусам, переводчикам, комендантам и кочегарам.

Однако эти средства предназначались воспитанникам за спортивные победы и тем, кто непосредственно участвовал в подготовке атлетов.

Сообщается, что Антикор провел внешний анализ коррупционных рисков. При этом бухгалтеры учреждений, как цитирует телеканал, пояснили свои действия тем, что "плохо поняли соответствующий нормативно-правовой акт".

Тем не менее незаконные выплаты осуществлялись на протяжении трех лет.

"К примеру, водитель должен именно участвовать в развозке спортсменов на соревнования и так далее. Но ни в коем случае не возить руководителя спортшколы.

Данные нарушения были также направлены в уполномоченный орган – Департамент внутреннего государственного аудита, которым в ходе аудиторской проверки данные нарушения были подтверждены", – отметил и.о. первого замруководителя Антикора Шымкента Алексей Колосков.

При этом в середине марта сообщалось, что в Шымкенте тренеров спортивных школ осудили за хищение более 6 млн тенге.

В начале апреля в Антикоре провели совещание по вопросам коррупционных рисков в сфере финансирования спорта. Отмечалось, что только за последние 6 лет бюджет в этой отрасли вырос в 2 раза и составил 1,4 трлн тенге.

По данным Антикора, в Казахстане были выявлены факты присвоения фиктивных званий "мастеров спорта".

Кроме того, вопреки поручению президента по ограничению бюджета и размера зарплат, футбольными профклубами страны за последние 3 года сверх лимита выплачено более 30 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2095685-ploho-ponyali-npa-nezakonnye-doplaty-voditelyam-sportshkol-shymkenta-obnaruzhil-antikor/

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