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Электронный браслет надели на подозреваемого в получении взятки в Алматинской области

Опубликовано:

Система слежения
Электронный браслет. Иллюстративное фото: Iuri Gagarin / Getty Images

В Алматинской области впервые применили электронный браслет для контроля за подозреваемым в получении взятки, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в Илийском районном суде Алматинской области рассмотрен материал по санкционированию меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого в получении взятки в значительном размере (ч.2 ст.366 УК), поступивший по ходатайству органа досудебного расследования.

"Постановлением суда подсудимому санкционирован домашний арест с применением электронных средств контроля (электронный браслет) и возложением обязанностей носить при себе это средство", - пояснили в суде.

Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.366 УК РК получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство, совершенное в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие), наказываются штрафом в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Ранее электронный браслет надели на высокопоставленного чиновника в Мангистауской области. По данным Антикора, сумма взятки, полученная подозреваемым, составила 5 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2094914-elektronnyy-braslet-nadeli-na-podozrevaemogo-v-poluchenii-vzyatki-v-almatinskoy-oblasti/

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