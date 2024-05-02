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Тело и одежда сильно обгорели: убитого мужчину нашли в камышах в области Ұлытау

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Машина полиции
Автомобиль полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В области Ұлытау было найдено обгоревшее тело мужчины. Благодаря внимательности и опыту криминалиста удалось установить подозреваемых в убийстве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в марте этого года в области Ұлытау в камышах был обнаружен мертвый мужчина. Все его тело и одежда сильно обгорели, поэтому опознать погибшего не представлялось возможным.

В состав следственно-оперативной группы, выехавшей на место происшествия, вошел криминалист, майор полиции Дастан Магзумов. Очень внимательно осматривая обгоревшие руки мужчины, он обнаружил сохранившийся фрагмент пальца, который и помог в дальнейшем установить личность погибшего.

Сотрудник полиции в своем кабинете
Криминалист за работой. Фото: polisia.kz

"После этого полицейские смогли выявить круг общения погибшего и выйти на подозреваемых. Двое задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - рассказали в МВД.

Отметим, что по ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

Ранее в области Ұлытау в частном доме были найдены тела троих человек. Погибшими оказались хозяин жилья и двое его гостей - мужчина и женщина. Все они отравились угарным газом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2094704-telo-i-odezhda-silno-obgoreli-ubitogo-muzhchinu-nashli-v-kamyshah-v-oblasti-lytau/

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