Три человека погибли на зимовке в области Ұлытау
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Вчера, 27 февраля, в Алгабасском сельском округе области Ұлытау в частном доме были найдены тела троих человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по ЧС Казахстана, на зимовке Томсыкора погибли хозяин дома и двое его гостей - мужчина и женщина. Все они отравились угарным газом.
"Предварительная причина отравления - нарушение правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе", - добавили в ведомстве.
В МЧС вновь призвали казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности.
Напомним, на прошлой неделе в Алматы в микрорайоне Шугыла семья с тремя детьми отравилась угарным газом, по предварительной версии, из-за незакрытой заслонки отопительной печи.
Добавим, что по информации на сайте "Электронного правительства", угарный газ крайне ядовит для человека. Отравление им может нанести серьезный ущерб здоровью и закончиться летальным исходом.
Угарный газ не имеет запаха, потому его очень сложно распознать.
Симптомы отравления угарным газом (может быть от одного до нескольких симптомов): головокружение, тяжесть и пульсация в голове, головная боль, тошнота, рвота, удушье, одышка, кашель, слезящиеся глаза, утомление, дезориентация, обморок.
Первая помощь при отравлении угарным газом:
- при легких отравлениях (головокружение и тошнота) – быстро вынести пострадавшего из зоны действия угарного газа, обеспечить приток свежего воздуха (открыть форточки и двери);
- если пострадавший в сознании – дать понюхать нашатырный спирт, растереть тело, напоить крепким чаем или кофе, вызвать скорую помощь;
- если пострадавший без сознания – немедленно начать делать искусственное дыхание до приезда скорой помощи.
Даже при легком отравлении угарным газом не оставляйте пострадавшего без присмотра до тех пор, пока его состояние полностью не придет в норму и готовьтесь при необходимости вызвать скорую помощь.
Для вызова службы скорой помощи наберите 103.
Для вызова службы спасения наберите 112.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2063378-tri-cheloveka-pogibli-na-zimovke-v-oblasti-ulytau/