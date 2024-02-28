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Эзотерика
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Три человека погибли на зимовке в области Ұлытау

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Печь в доме в ВКО
Печь в доме. Иллюстративное фото: instagram.com/shygysqaz_tjd

Вчера, 27 февраля, в Алгабасском сельском округе области Ұлытау в частном доме были найдены тела троих человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по ЧС Казахстана, на зимовке Томсыкора погибли хозяин дома и двое его гостей - мужчина и женщина. Все они отравились угарным газом.

"Предварительная причина отравления - нарушение правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе", - добавили в ведомстве.

В МЧС вновь призвали казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, на прошлой неделе в Алматы в микрорайоне Шугыла семья с тремя детьми отравилась угарным газом, по предварительной версии, из-за незакрытой заслонки отопительной печи.

Добавим, что по информации на сайте "Электронного правительства", угарный газ крайне ядовит для человека. Отравление им может нанести серьезный ущерб здоровью и закончиться летальным исходом.

Угарный газ не имеет запаха, потому его очень сложно распознать.

Симптомы отравления угарным газом (может быть от одного до нескольких симптомов): головокружение, тяжесть и пульсация в голове, головная боль, тошнота, рвота, удушье, одышка, кашель, слезящиеся глаза, утомление, дезориентация, обморок.

Первая помощь при отравлении угарным газом:

  • при легких отравлениях (головокружение и тошнота) – быстро вынести пострадавшего из зоны действия угарного газа, обеспечить приток свежего воздуха (открыть форточки и двери);
  • если пострадавший в сознании – дать понюхать нашатырный спирт, растереть тело, напоить крепким чаем или кофе, вызвать скорую помощь;
  • если пострадавший без сознания – немедленно начать делать искусственное дыхание до приезда скорой помощи.

Даже при легком отравлении угарным газом не оставляйте пострадавшего без присмотра до тех пор, пока его состояние полностью не придет в норму и готовьтесь при необходимости вызвать скорую помощь.

Для вызова службы скорой помощи наберите 103.

Для вызова службы спасения наберите 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2063378-tri-cheloveka-pogibli-na-zimovke-v-oblasti-ulytau/

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