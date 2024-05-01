Оскорбил и схватил за шею: мужчину арестовали за насилие над женой в Мангистау

Арестом закончился семейный конфликт в Мангистауской области - мужчину арестовали на 10 суток по решению суда, передает местное издание "Лада".

Дело рассматривали по статье "Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью" в Тупкараганском районном суде.

Выяснилось, что житель села Сайын Шапагатова в ходе спора с женой оскорбил ее и схватил одной рукой за шею, то есть совершил насильственные действия, причинившие физическую боль. Отмечается, что действия мужчины не повлекли причинение легкого вреда здоровью.

Мужчине назначили наказание в виде ареста сроком на 10 суток.

Постановление суда вступило в законную силу.

Отметим, в апреле глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон по обеспечению защиты прав женщин и детей.

Ранее мы подробно рассказывали, что изменилось с подписанием данного закона.

Одним из главных изменений является то, что побои и семейное насилие, которое ранее считалось административным правонарушением, теперь квалифицируется как уголовное преступление. Это означает, что лица, совершившие эти действия, будут привлекаться к уголовной ответственности и подлежать более строгим наказаниям.