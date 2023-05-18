Депутата задержали в Актюбинской области

Задержание. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В Актюбинской области проводится досудебное расследование в отношении депутата районного маслихата по подозрению в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

В ведомстве рассказали, что путем подачи заявки от имени крестьянского хозяйства народный избранник неправомерно получил субсидии за фактически отсутствующее поголовье скота.

"Кроме того, данным лицом незаконно получены кредитные средства, выданные АО "Аграрная кредитная корпорация" в рамках государственной программы "Сыбага" на приобретение 600 голов КРС. Общая сумма ущерба составляет 457 млн тенге", - пояснили в АФМ.

В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него санкционирована мера пересечения в виде содержания под стражей.

"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - напомнили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021109-deputata-zaderzhali-v-aktyubinskoy-oblasti/