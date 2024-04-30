Родственник Кайрата Сатыбалдыулы до сих пор находится в розыске

Сегодня Антикор сообщил о завершении расследования по факту хищения 862 млн тенге при модернизации ураноперерабатывающего предприятия на руднике Каратау. В этом деле фигурирует родственник Кайрата Сатыбалдыулы Бахтияр Байсеитов, передает NUR.KZ.

Так, по данным Агентства по противодействию коррупции РК, завершено расследование в отношении бывшего руководства ТОО "Каратау" (дочерняя организация АО "НАК "Казатомпром"), директора подрядной организации ТОО "Iri building", а также представителей авторского и технического надзоров.

Подрядчик подозревается в хищении в 2019-2021 годах 862 млн тенге, выделенных на строительно-монтажные работы в рамках реализации проекта по модернизации ураноперерабатывающего предприятия на руднике Каратау в Созакском районе Туркестанской области.

"Хищение совершено при пособничестве представителей авторского, технического надзоров и в результате халатности со стороны руководства ТОО "Каратау", - заявили в ведомстве.

Здесь отметили, что уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд. При этом фактический собственник ТОО "Iri building" находится в розыске.

Еще в 2022 году Антикор сообщал, что непосредственным руководителем деятельностью ТОО "Iri building" являлся Бахтияр Байсеитов. Также стало известно, что его объявили в розыск по делу о хищении средств на руднике Каратау. Он находился за пределами Казахстана.

"Следствием установлено, что Бахтияр Байсеитов, прикрываясь родственными связями с Кайратом Сатыбалдыулы, лоббировал деятельность подконтрольной компании ТОО "Iri building", - отмечали в ведомстве.

Указывалось, что предприятием и субъектом квазигосударственного сектора ТОО "Каратау" в 2019 году был заключен договор на строительные работы по руднику Каратау на сумму 6,2 млрд тенге.

"Байсеитов непосредственно руководил деятельностью ТОО "Iri building" и распределял поступающие за строительство объекта денежные средства, при этом часть оборудования не поставлена, а предназначенные на это средства незаконно выведены и похищены", - заявляли в Антикоррупционной службе.

Уголовное дело возбудили по п.2 ч.4 ст.189 УК РК.

Добавим, что согласно п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях совершения их должностным лицом, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.